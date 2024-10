Serie C, play off. Gallo: ‘Dopo trent’anni, oggi ho visto il peggio, gara non pulita’

Un pareggio al S. Nicola di Bari, una serie infinita di infortuni nei primi quaranta minuti di gara, una espulsione e l’eliminazione dai play off. Finisce l’avventura della Ternana, ma tantissime le polemiche per una direzione arbitrale dai più giudicata discutibile. Durissimo il commento del tecnico Gallo a fine partita, riportato dai colleghi di ternananews.it:

“Sono trent’anni che faccio professionismo a tutti i livelli, quello di oggi è il peggio che ho visto. Noi abbiamo una società che è stato uno dei migliori arbitri italiani e non ho mai visto una cosa del genere. Se dovevamo uscire era meglio uscire in maniera corretta e con una partita corretta. Invece questa partita non è stata pulita in tutto quello che è successo. Ho tre giocatori che sono andati in ospedale e non c’è stato nemmeno un cartellino giallo. Poi per un fallo innocuo sulla linea laterale siamo rimasti in dieci. Eppure, parliamo di calcio che è meglio, i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria e siamo usciti immeritatamente.

La squadra ha fatto molto bene, è stata in partita anche in inferiorità numerica, l’abbiamo recuperata e l’ultimo calcio d’angolo che non ci ha fatto battere è veramente assurdo.

Ho fatto i complimenti a tutti quanti. Quello che ho detto al primo tempo era che il Bari doveva soffrire tanto per passare. Quello che stava succedendo non era calcio. I ragazzi sapevano quello che dovevano fare e l’hanno fatto fino alla fine”.