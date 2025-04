Serie C: definiti giorno e orario. Programma e classifica. Il Messina si gioca la sopravvivenza

Sabato i funerali di Papa Francesco e da qui la giusta decisione di rinviare l’ultimo match della stagione regolare. Si è riusciti a trovare un accordo definendo così il programma per domenica 27 aprile con inizio contemporaneo di tutti gli incontri alle ore 20. Già definita la promozione in serie B dell’Avellino, c’è da vedere chi occuperà l’ultima posizione utile per i play off, ma soprattutto è in coda la lotta più interessante con Foggia, Casertana e Messina coinvolte.

Per evitare la retrocessione diretta la compagine peloritana deve certamente vincere per poi capire contro chi disputare il play out. Fondamentale la vittoria nello scontro diretto con il Foggia della settimana scorsa.

Il programma della giornata

Giugliano – Benevento

Trapani – Casertana

Potenza – Catania

Picerno – Foggia

Messina – Juventus N.G.

Cerignola – Latina

Cavese – Sorrento

Avellino – Altamura

La classifica

Avellino 72 (promosso in serie B)

Cerignola 64

Monopoli 57

Crotone 54

Catania 50

Benevento 49

Potenza 49

Picerno 47

Juventus N.G. 44

Giugliano 43

Trapani 41

Cavese 38

Altamura 37

Sorrento 35

Latina 34

Foggia 30

Casertana 29

Messina 22