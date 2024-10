Serie C: le prime rinunce ai play off ed altre potrebbero arrivare

Due club hanno già rinunciato alla possibilità di disputare i playoff. Si tratta di Pontedera e Arezzo, entrambi nel Girone A. DG del Pontedera Paolo Giovannini: “Abbiamo deciso di metterci la faccia e spiegare le motivazioni della nostra scelta di rinunciare agli spareggi post-season. Per giocare un mese dobbiamo spendere 90-100 mila euro fra tamponi e sanificazioni varie, non sarebbe coerente con le nostre scelte“.

Situazione delicata appare quella di Catania, con gli etnei alle prese con i ben noti problemi economici. Un salvagente ha provato a lanciarlo Fabio Pagliara, rappresentante della SIGI, cordata che vuol acquistare il club etneo, dalle colonne di Catanista: “Non si può negare ad una città come quella di Catania di partecipare ai playoff perché c’è un problema ad organizzare una trasferta. Quindi possiamo intervenire come sponsor per far sì che i playoff vengano fatti“.

Difficile la disputa dei playoff anche in quel di Piacenza, la risposta definitiva arriverà domani.

Rinuncia vicina anche in quel di Modena Situazione molto ingarbugliata in casa Sambenedettese: il patron Franco Fedeli da giorni sta chiudendo la cessione alla cordata di Domenico Serafino ma l’ufficialità non è ancora arrivata. In casa rossoblù, insomma, i playoff sembrano essere passati in secondo piano viste le dinamiche societarie. E intanto il tempo scorre.

Ma c’è anche chi potrà rinunciare nelle prossime settimane: parliamo di Pro Patria e Vibonese, undicesime rispettivamente nel Girone A e nel Girone C. Una delle due otterrà un posto nei playoff ma lo scoprirà solamente a fine mese, quando Ternana e Juventus U23 si giocheranno la Coppa Italia Lega Pro”