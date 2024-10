Serie C: prima nessuno voleva ripartire, dopo la proposta invece…

Ricordate l’incontro precedente tra tutti i rappresentanti delle società di Lega Pro? Da quell’incontro, tranne qualche eccezione, era venuta fuori la volontà di non continuare, tanto da portare il presidente Francesco Ghirelli, a valutazioni differenti rispetto alla possibilità di poter ripartire.

Fino alla riunione del Consiglio Direttivo di qualche giorno fa, al termine della quale, ne è venuta fuori la tanto discussa proposta, che sarà il tema principale della prossima assemblea datata 4 maggio.

Leggi anche

Nel frattempo si sono scatenate una serie di polemiche, reazioni, che hanno indispettito moltissimo il presidente della Lega Pro per la fuga di notizie ed allo stesso tempo manifestato il dissenso da parte di tutti riguardo la possibilità di effettuare la quarta promozione tramite sorteggio. Ma c’è di più.

Leggi anche

Dalla volontà quasi totale di fermare la stagione senza spiragli di ripartenza, si è passati, adesso, alla disponibilità di diverse società a ripartire. Il timore che possano essere prese decisioni senza passare dal rettangolo di gioco preoccupa soprattutto chi in serie B vuole arrivarci dopo aver investito tanto, ma senza prendere per nulla in considerazione la formula del sorteggio, provando invece a tornare in campo. In tutto questo, però, lo si è ribadito fino alla noia, solo pochi avranno la possibilità di rispettare i protocolli sanitari ed anche questo è un dato che alla prossima assemblea dovrà essere considerato.