Serie C: manca l’ultima promozione. Pronti per le semifinali play off, il programma

Sta per giungere alla sua conclusione anche la lunga e faticosa stagione per quello che riguarda il campionato di serie C. Si scenderà in campo martedi 28 maggio:

Le partite

AVELLINO-VICENZA: arbitro Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Simone Piazzini di Prato-Andrea Zezza di Ostia Lido

IV Ufficiale: Emanuele Frascaro di Firenze

VAR: Luigi Nasca di Bari

AVAR: Giacomo Paganessi di Bergamo

CARRARESE-BENEVENTO: arbitro Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Andrea Bianchini di Perugia-Giorgio Ravera di Lodi

IV Ufficiale: Matteo Centi di Terni

VAR: Valerio Marini di Roma 1

AVAR: Francesco Meraviglia di Pistoia