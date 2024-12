Serie D: nuova guida tecnica per l’Acireale

Momento molto complicato per la società siciliana

Mauro Chianese, classe 1973, originario di Salerno, è la nuova guida tecnica dell’Acireale. Allenatore con Licenza A UEFA, ha lavorato per dodici anni con numerosi settori giovanili. Ha iniziato la carriera in panchina con la Cavese, nel 2008, rimanendovi fino al 2010. Successivamente, è passato al Settore Giovanile della Salernitana, approdando poi in quello della Nocerina, del Lecce, ancora della Salernitana e infine del Napoli, dove ha lavorato con le giovani promesse azzurre.

La carriera da allenatore di Mauro Chianese

Nel 2015/2016 ha intrapreso la carriera di allenatore di prima squadra, guidando l’Aversa Normanna. Successivamente, ha allenato il Portici, con cui nella stagione 2018-2019 ha raggiunto i playoff, per poi proseguire con esperienze al Savoia, al Brindisi e al Chieti. Quest’ultima esperienza si è conclusa all’indomani di una vittoria per 3-0 contro il Matese.