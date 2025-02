Serie D: Akragas a rischio ritiro. Come cambierebbe la classifica

Facilmente intuibile che il problema riguardante l’Akragas non era affatto risolto e che la questione sul possibile ritiro si sarebbe riproposta. Dopo l’ennesima sconfitta in campionato, infatti, si è presentato in conferenza stampa l’amministratore delegato Strano che, a nome di tutto il comparto dirigenziale, ha ufficializzato il totale disimpegno con la richiesta anche dello staff tecnico di essere liberato proponendo il ritiro della squadra dal campionato. Decisione, però, che in ogni caso spetterebbe alla proprietà. Seguiranno sviluppi nei prossimi giorni.

Cosa dice il regolamento

L’articolo 53 delle NOIF comma 3 recita: “Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato“: “Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa“.

Come cambierebbe la classifica delle prime 5

Siracusa (-3) 54

Reggina (-1) 50

Scafatese (-4) 44

Sambiase (-3) 43

Vibonese (-3) 42

L’unica formazione delle cinque elencate che ha giocato due volte con l’Akragas è la Scafatese, tutte le altre al momento hanno disputato solamente la partita di andata.

La classifica attuale delle prime 5

Siracusa 57

Reggina 51

Scafatese 48

Sambiase 46

Vibonese 45