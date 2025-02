Reggina, Ballarino: ‘Questa squadra ha fatto cose straordinarie e sbagliato solo mezzo tempo’

Il patron Ballarino ai microfoni di Radio Febea: “Nessun silenzio stampa, il mister probabilmente è ancora incavolato per la sconfitta della scorsa settimana, non voleva perderla ovviamente. Io? Terminata quella gara mi sono proiettato a quella di oggi, martedi ho deciso di stare al fianco della squadra e così tutta la settimana insieme alla società intera. Oggi c’è stata una reazione importante da parte di tutti, era importante scrollarsi la brutta sconfitta della settimana scorsa. Ci tocca fare il massimo, quello che succede da altre parti? Ognuno risponde per quello che fa.

L’obiettivo rimane quello di raggiungere chi sta davanti, se poi loro sono così bravi vuole dire che dobbiamo pensare anche ai play off, ma non adesso. Ogni partita ci annullano un gol, mah, non lo so. Ognuno pensi alle proprie partite, noi puntiamo a fare trenta punti, vediamo quello che fanno gli altri. Abbiamo sbagliato solo mezzo tempo, ma guardate quello che ha fatto la nostra squadra in questo percorso, cose straordinarie”.