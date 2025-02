Serie D: Siracusa a valanga, la Reggina passeggia a Licata. I risultati e la classifica

Tutto troppo facile per il Siracusa che si abbatte come un ciclone su un Locri che all’andava l’aveva battuto e che a questa partita si è invece presentato con le improvvise dimissioni di mister Zito e la squalifica del secondo Caridi. Match senza storia. Esattamente come quello giocato dalla Reggina sul campo del Licata. Il tecnico voleva una reazione ed è arrivata immediatamente seppur contro un avversario molto modesto. La Scafatese vince in trasferta con il Sambiase.

Leggi anche

I risultati della giornata

Enna – Acireale 1-1

Pompei – Sancataldese 1-0

Paternò – Ragusa 0-2

Sambiase – Scafatese 0-1

Siracusa – Locri 7-0

Vibonese – Nuova Igea 1-2

Akragas – Città di S. Agata 1-2

Licata – Reggina 0-4

Nissa – Favara 0-0

La classifica

Siracusa 57

Reggina 51

Scafatese 48

Scafatese 45

Vibonese 45

Nuova Igea 36

Nissa 35

Paternò 31

Favara 30

Ragusa 29

Enna 27

Pompei 25

Locri 23

Sancataldese 23

Acireale 23

Città di S. Agata 21

Licata 19

Akragas 14