Reggina, tutto facile a Licata: poker degli amaranto. Ma stravince anche il Siracusa

La Reggina si rialza subito dopo il ko interno con il Siracusa, imponendosi per 4-0 sul campo del Licata. Amaranto padroni del gioco sin dai primi minuti di gara: a decidere la partita i gol di Giuliodori e Renelus, per quest’ultimo anche un gol annullato per fuorigioco. Poi Provazza e chiude Perri.

Le scelte iniziali

Trocini conferma il consueto 4-3-3, Barranco a guidare l’attacco con Ragusa e Renelus esterni. Il rientro di capitan Barillà permette di poter schierare il trio titolare con Laaribi e Porcino, in difesa out Girasole, sostituito da Capomaggio.

Gol occasioni e reti annullate: monologo amaranto

Fatto salvo per un brivido nei primi minuti in area amaranto (bravo Lagonigro in uscita) la Reggina prende subito il comando del gioco. Pieno controllo in mezzo al campo, con il trio Barillà-Laaribi-Porcino che fa valere esperienza e qualità, sovrastando gli avversari.

Reggina avanti già al 6′, bravo Giuliodori a raccogliere la corta respinta della difesa del Licata e con un destro angolato superare il portiere avversario. Amaranto che qualche minuto più tardi trovano il raddoppio, 0-2 annullato però per la posizione di fuorigioco di Renelus.

Lo stesso attaccante amaranto, tra i protagonisti, viene prima anticipato a pochi centimetri dalla linea e successivamente al minuto 24 trova il meritato gol, ribattendo in rete la respinta del portiere su conclusione di Ragusa.

Reggina che non accenna l’intensità, dominando gli avversari soprattutto sulla fascia destra grazie alle ottime prove della coppia Giuliodori-Ragusa.

Nella ripresa il film non cambia, anche se la Reggina muta atteggiamento. Gli amaranto abbassano di qualche metro il baricentro e addormentano il gioco, preferendo il possesso palla e il controllo della gara.

Porcino il più vicino al tris amaranto, fuori la sua conclusione a metà del secondo tempo. Il ritmo si abbassa in modo evidente mentre nessun rischio o pericolo concreto si materializza in area amaranto.

Diversi i cambi apportati da Trocini nella seconda metà di ripresa, sostituzioni che si rivelano azzeccate per arrotondare il pareggio.

Nel finale infatti arrivano prima il 3 a 0 e successivamente il definitivo 4a0 della Reggina. Gli amaranto chiudono i gioco con un bel colpo di testa in tuffo di Perri su cross dalla destra e infine con il diagonale di Provazza.

La Reggina torna da Licata con un successo convincente e ritrova subito la vittoria. Gli amaranto però non riescono ad accorciare le distanze dalla vetta complice il successo a valanga del Siracusa sul Locri.

Il cammino esterno della formazione di Trocini si conferma implacabile e da prima della classe: peccato per qualche passo falso interno di troppo che ad oggi impedisce alla Reggina di comandare la classifica.