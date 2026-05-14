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Redel Viola, inizia al Palacalafiore la sfida con Barcellona: in palio le semifinali

Tutto pronto per gara 1 dei quarti, i neroarancio godranno del fattore casa per proseguire nel percorso verso il sogno promozione

14 Maggio 2026 - 07:30 | di Renato Pesce

redel viola brindisi

Poche ore alla palla a due per l’inizio dei quarti di questi avvincenti playoff di Serie B Interregionale. Alle 20:30 al Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola prosegue nel suo percorso verso il sogno promozione contro i rivali siciliani del Barcellona Basket.

Due le vittorie dei neroarancio contro il Barcellona durante la stagione regolare, ma i playoff sono un’altra storia e la serie al meglio delle tre gare, c’è da scommetterci, sarà combattuta possesso dopo possesso tra due piazze ambiziose e dalla grande tradizione cestistica.

Il fattore casa potrebbe essere decisivo in questo scontro che annuncia scintille e spettacolo, visti anche gli ottimi valori e le individualità mostrate quest’anno sul parquet.

L’avversario 

Il Barcellona Basket ha avuto un inizio di stagione altalenante dopo la retrocessione dello scorso anno, il ripescaggio e la successiva ricostruzione del roster, concludendo la stagione regolare in sesta posizione. 

Il momento di svolta è arrivato a dicembre. La società ha interrotto il percorso con l’ex neroarancio Cigarini ed ha scelto di affidare la panchina a Maurizio Bartocci, allenatore di grande esperienza, già nello staff della Juvecaserta campione d’Italia come vice di Marcelletti.

Tra i giocatori più importanti del roster spicca Lautaro Fraga, profilo di livello superiore per la categoria, chiamato a garantire punti, personalità e continuità di rendimento. Insieme a lui rappresentano riferimenti importanti anche l’ala-pivot Malkić e la guardia Dancetović.

Nel gruppo trovano spazio anche diversi giovani interessanti. Tra questi ci sono gli ex neroarancio Cessel e Aguzzoli. Quest’ultimo durante la stagione regolare è stato uno dei principali terminali offensivi della formazione siciliana.

Sul perimetro, Fabio Sebastianelli, guardia-ala classe 2001 arrivata da Mestre, porta energia, concretezza e qualità nelle due metà campo. Sotto canestro, invece, Daniele Okereke, centro classe 2002, offre fisicità e minuti preziosi nelle rotazioni.

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A metà gennaio, dopo i problemi fisici che hanno limitato Ebeling, la dirigenza è intervenuta nuovamente sul mercato per rafforzare la cabina di regia. L’innesto scelto è stato Giorgio Galipò, classe 1999, giocatore con esperienze anche in Serie A, capace di inserirsi subito con un contributo importante negli equilibri della squadra.

Arbitri della serata i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Francesco Giunta di Ragusa. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.

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