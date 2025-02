Reggina: le dichiarazioni del presidente Minniti e del Dg Praticò

Al termine della partita, radio Febea ha intervistato il Dg Praticò: “Oggi tutti hanno fatto una grande prestazione. C’è stata una reazione forte che non era affatto scontata e sono contento per quelli che oggi sono andati in gol e grandi protagonisti della passata stagione come Perri e Provazza. Il Siracusa? E’ una buona squadra, ha vinto contro il Locri che non è andato a giocarsi la partita nelle migliori condizioni. Noi non molliamo di un centimetro, l’obiettivo è fare più punti possibili e poi tireremo le somme per capire quale futuro ci attende“.

Leggi anche

Il presidente Minniti: “Abbiamo chiesto ai ragazzi undici finali e la prima l’abbiamo vinta. Faccio i complimenti ai ragazzi tutti compatti e sono contento per Provazza e Perri“.