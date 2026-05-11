Elezioni a Reggio, il Forum delle idee incontra i candidati sindaco

'Sentiamo spesso dire che i giovani sono andati via da Reggio: noi ci siamo e vogliamo far parte attivamente della vita civica e politica della nostra città'

Si terrà giorno 15 maggio, a partire dalle ore 18.30 presso il bar Fragomenti a Piazza Camagna, il confronto pubblico tra i candidati sindaco promosso dal Forum delle Idee.

A distanza di un mese dalla presentazione del documento programmatico a Piazza Italia, l’incontro rappresenta un’occasione di discussione attorno ai temi posti al centro delle proposte, con un focus sulla questione giovanile.

In particolare, sono 25 le proposte contenute all’interno del documento divise in 8 aree tematiche: partecipazione giovanile e spazi aggregativi, cultura, lavoro, marketing territoriale, benessere e disagio giovanile, ambiente, trasporti e valorizzazione delle coste.

«Quando abbiamo deciso i temi su cui confrontarci – spiegano dal coordinamento del Forum delle Idee –abbiamo cercato di affrontare alcuni dei temi più rilevanti per il futuro di Reggio Calabria, quelli che incidono concretamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulle prospettive di chi sceglie di restare.

Questioni che riguardano certamente i giovani, ma, più in generale, l’intera comunità cittadina: dal lavoro ai servizi, dalle opportunità di crescita alla vivibilità del territorio.

Non è un caso che si tratti spesso degli stessi ambiti rispetto ai quali molti decidono invece di lasciare la città, magari perché spinti dalla necessità di ritrovare altrove situazioni migliori e più stabili.

Alla luce di questo, è importante avere un confronto con chi sceglie di candidarsi ad amministrare la città da qui, ai prossimi cinque anni. Riteniamo che il documento presentato possa rappresentare uno spunto di riflessione utile non solo per i candidati sindaco, ma per tutte le istituzioni locali».

«Questa è una fase delicata per la nostra città e per l’intero territorio metropolitano – spiegano ancora dal coordinamento –. Desideriamo poter contribuire alla crescita comunitaria con la forza delle nostre idee e con il nostro entusiasmo. Sentiamo spesso dire che i giovani sono andati via da Reggio: noi ci siamo e vogliamo far parte attivamente della vita civica e politica della nostra città».

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.