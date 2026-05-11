Reggina, l’onorevole Cannizzaro: ‘Ringrazio Ballarino ma..’

Una piazza piena, ultras e tifosi comuni insieme per manifestare dopo la mancata promozione della Reggina, disertando il Granillo dove gli amaranto hanno giocato e vinto contro l’Athletic Palermo, per incontrare sindaco e candidati a sindaco e discutere di futuro. Abbiamo già scritto e riportato le dichiarazioni di tutti, c’è una parte in cui l’onorevole Cannizzaro parla di Ballarino e di progetto futuro:

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“La Reggina non è la Vibonese, non è il Lamezia con il massimo rispetto per queste società. Non siamo in un momento di sofferenza economica e dobbiamo fare la colletta tra tutti i cittadini di Reggio per dare un contributo a salvarla. Qui serve un progetto. E secondo me, questo è il mio modesto parere, non serve nemmeno un’aggregazione di imprenditori reggini che ci mettono un euro ciascuno.

Io credo che a Reggio serva un imprenditore di carattere anche nazionale che nel mondo del calcio possa dire la sua, Reggio è una città di Serie A. La Reggina, è di Serie A! Serve un progetto che ci proietti dalla D alle massime serie. Questa deve essere la visione che noi dobbiamo dare. E io, fatemi dire, perché non mi rimangio quello che ho detto ai giornalisti qualche giorno fa, ringrazio Ballarino pur non conoscendolo,

solo un rapporto di cordialità istituzionale. Ma sapete perché lo ringrazio? Perché credo che vadano ringraziati tutti gli imprenditori che vengono da fuori a spendere un euro.

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Detto questo, mi pare evidente però che adesso hanno dato e l’obiettivo non è stato raggiunto, si chiude, punto e a capo. Sono persone per bene, ma la città di Reggio dice loro grazie per quello che hanno dato, adesso noi vogliamo aprire una nuova stagione. Ecco dove subentriamo noi, nel dare a questa realtà straordinaria, nostro patrimonio, una nuova stagione. E lo faremo”.