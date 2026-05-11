Caulonia fa l’en plein: 2,5 milioni per viabilità e municipio

“Il Comune di Caulonia si distingue tra i grandi protagonisti del recente decreto del Ministero dell’Interno, ottenendo ben quattro finanziamenti per un totale di 2.500.000,00 euro, destinati alla messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture viarie e degli edifici pubblici.

Un risultato straordinario che colloca Caulonia tra i pochi comuni della provincia di Reggio Calabria ad aver ottenuto il numero massimo di interventi finanziati, a pari merito con Rizziconi e davanti alla stragrande maggioranza dei comuni reggini beneficiari.

I quattro interventi finanziati riguardano: il completamento e l’efficientamento energetico del Municipio (1.700.000,00 euro); la messa in sicurezza del tratto urbano della SS. 106 e il restyling del fronte di Piazza Bottari (300.000,00 euro); il completamento e la messa in sicurezza della strada in Località Candidati (300.000,00 euro); la messa in sicurezza della strada comunale in Località Eternità (200.000,00 euro).

Un pacchetto di interventi concreti e strategici, frutto di un lavoro certosino di progettazione e programmazione portato avanti con determinazione dall’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso, che ha saputo cogliere ogni opportunità offerta dalla normativa vigente per intercettare risorse preziose a beneficio della comunità.

«Questo risultato — dichiara con orgoglio il Sindaco Francesco Cagliuso — è la dimostrazione tangibile di un’amministrazione che lavora, che non si ferma e che ha a cuore ogni angolo del nostro territorio.

Quattro finanziamenti su quattro istanze presentate: questo non è un caso, è il frutto di competenza, impegno e visione. Ringrazio l’Assessore Commisso e l’ufficio tecnico che ha reso possibile questo straordinario risultato. Adesso tocca a noi trasformare queste risorse in opere reali, visibili, utili ai nostri cittadini.»

Sulla stessa lunghezza d’onda il Vicesindaco Giovanni Maiolo: «Siamo di fronte a un segnale forte e chiaro: Caulonia sa progettare, sa programmare e sa vincere guardando in prospettiva. Ogni euro ottenuto dovrà essere investito con responsabilità e trasparenza, e col pieno coinvolgimento dei cittadini.

Per questo le future progettazioni esecutive verranno condivise con la cittadinanza nel corso di un’iniziativa pubblica di prossima convocazione, che sarà annunciata nei prossimi giorni, perché ogni cauloniese possa conoscere, discutere e sentirsi parte del cambiamento>>.

«Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato, che rappresenta il coronamento di mesi di lavoro intenso e di un’attività di programmazione che abbiamo portato avanti con grande serietà — afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso. —

Abbiamo analizzato con cura le opportunità offerte dalla normativa, individuato alcune priorità del territorio e costruito istanze solide, tecnicamente ineccepibili. Ottenere quattro finanziamenti su quattro domande presentate non è scontato, e questo ci riempie di soddisfazione ma anche di senso di responsabilità.

Ogni intervento che abbiamo proposto risponde a un bisogno reale: rendere più sicuro il nostro municipio, migliorare la viabilità urbana, mettere in sicurezza le strade nelle nostre frazioni. Continueremo a monitorare ogni bando disponibile per portare a casa tutte le risorse che il nostro territorio merita.»

Caulonia avanza. E lo fa con i fatti.