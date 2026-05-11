Playoff Serie B, ultimo atto al PalaCalafiore: la Viola cerca il pass contro Benevento

È il momento della verità. Dopo due atti intensi e dai volti diametralmente opposti, la Redel Viola e la Miwa Energia Benevento tornano sul parquet del PalaCalafiore per la decisiva Gara 3 degli ottavi di finale Playoff. Palla a due alle ore 20:00 per un match senza appello: chi vince prosegue il sogno promozione, chi perde chiude la stagione.

La serie si era aperta a Reggio Calabria con un dominio assoluto dei neroarancio. In Gara 1, la squadra di coach Cadeo aveva letteralmente annichilito i campani con un netto 71-49, frutto di una difesa ermetica e di un’intensità fisica insostenibile per i “Boars”. I protagonisti erano stati Ani e Fernandez, capaci di scavare il solco già nel secondo quarto.

In Gara 2, tuttavia, lo scenario è mutato. Al PalaTedeschi, Benevento ha saputo reagire con orgoglio, trascinata dal calore del proprio pubblico e dalle giocate dei suoi veterani. La Miwa ha alzato le percentuali al tiro, mettendo in difficoltà la rotazione reggina e riuscendo a pareggiare i conti della serie, rimandando ogni verdetto all’ultima, decisiva sfida in riva allo Stretto.

Per la Redel Viola, la chiave del successo risiede nel ritorno a quella difesa asfissiante che ha caratterizzato tutta la stagione regolare. Limitare l’impatto di Acosta e Murolo sarà fondamentale per togliere certezze a Benevento. Dall’altra parte, i ragazzi di Cadeo dovranno ritrovare fluidità in attacco, evitando le forzature che hanno penalizzato la gara in trasferta. Il fattore campo del PalaCalafiore giocherà un ruolo psicologico determinante.

Leggi anche

La vincente della sfida di stasera non avrà molto tempo per festeggiare. Ad attendere una tra Viola e Benevento nel tabellone dei quarti di finale c’è già il Barcellona Basket. Sarà una sfida carica di suggestioni, poiché tra le fila dei siciliani militano due volti notissimi e amati dal pubblico reggino: gli ex Cessel e Aguzzoli, protagonisti di recenti stagioni in maglia neroarancio.