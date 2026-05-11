Elezioni a Reggio, Reset e Svolta presentano i candidati a sostegno di Mimmo Battaglia

Si è tenuta nella sede di Corso Garibaldi 300, di fronte piazza Camagna, la presentazione dei candidati delle liste civiche Reset e La Svolta, a sostegno della candidatura a sindaco di Mimmo Battaglia alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria.



Un’iniziativa partecipata e ricca di contenuti, che ha confermato il clima di entusiasmo con cui le due liste civiche si preparano alla sfida elettorale. Al centro dell’incontro, la città: i risultati raggiunti, le opere concluse, i cantieri in corso e il cambiamento prodotto in dodici anni di governo, che hanno consentito a Reggio di lasciarsi alle spalle l’onta del commissariamento per mafia e del buco di bilancio, diventando una realtà risanata e autorevole.



Alla presentazione hanno preso parte il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, e il sindaco facente funzioni e candidato sindaco, Mimmo Battaglia.

Nel corso dell’iniziativa si sono alternati al microfono i candidati delle due liste: giovani, professionisti, rappresentanti di associazioni e del terzo settore, attivisti, amministratori, consiglieri comunali e assessori che in questi anni sono stati protagonisti del percorso di crescita della città e che hanno scelto di rimettersi in gioco per continuare il lavoro al servizio della comunità reggina.



Il confronto ha richiamato i principali ambiti dell’azione amministrativa: welfare, servizi essenziali, lavori pubblici, rigenerazione urbana e cura dei beni comuni, impianti sportivi, occupazione, fondi europei, sostegno alle famiglie e alle fragilità, cultura, politiche giovanili e per l’infanzia, sviluppo turistico e attrattività della città.

Centrale anche il tema della dignità del lavoro, con le stabilizzazioni, l’azzeramento del precariato, i concorsi pubblici, il sostegno alle imprese, il rilancio dei servizi pubblici e la rinascita delle società comunali dopo le difficoltà del passato.



Reset e La Svolta hanno rivendicato il valore di un’esperienza civica radicata nel territorio, capace di unire competenze, passione e visione amministrativa. Un progetto politico che guarda alla continuità del percorso intrapreso e a una nuova fase di rilancio, partecipazione e responsabilità.



Nel corso degli interventi è stato sottolineato come Reggio Calabria abbia saputo lasciarsi alle spalle una delle stagioni più buie della sua storia, avviando una ricostruzione paziente e concreta.

Dalle opere pubbliche concluse ai cantieri della rigenerazione urbana, dalle piazze restituite alla comunità agli interventi sul waterfront, dagli asili nido ai centri sportivi, dal risanamento del debito fino ai progetti strategici per mobilità, cultura, ambiente e servizi di prossimità, il messaggio emerso è stato chiaro: indietro non si torna!

Reggio si è messa definitivamente alle spalle le stagioni del governo fallimentare della destra e intende proseguire il proprio percorso di crescita con una figura affidabile, autorevole, competente, inclusiva e pronta all’ascolto come Mimmo Battaglia.

«Le liste Reset e La Svolta rappresentano un patrimonio di energie, competenze ed entusiasmo al servizio della città», è stato ribadito durante l’incontro. «La candidatura di Mimmo Battaglia nasce dentro un percorso amministrativo che ha prodotto risultati concreti e che oggi vuole aprire una nuova stagione di sviluppo, coesione e partecipazione».



La presentazione ha segnato un momento importante del percorso politico delle due liste civiche, che si propongono come forza propulsiva all’interno della coalizione a sostegno di Mimmo Battaglia. Reset e La Svolta proseguiranno le attività partecipative già nei prossimi giorni con un fitto calendario di appuntamenti tematici, per continuare a costruire, insieme ai cittadini, la Reggio dei prossimi anni, partendo dalle energie migliori della sua comunità.