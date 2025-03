Serie D: l’Akragas ha chiesto il ritiro, ma nella classifica ufficiale è ancora presente

E’ stata questa la settimana in cui l’Akragas ha annunciato di volersi ritirare dal campionato di serie D, in seguito a gravi situazioni economiche che non hanno consentito la prosecuzione e quindi la conclusione della stagione, nonostante diversi tentativi portati avanti, andati a vuoto. La società ha ufficialmente inviato la richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti, ma ad oggi nella classifica ufficiale, non c’è alcuna variazione in fatto di punti, quindi la sottrazione degli stessi, con l’Akragas che risulta ancora in graduatoria all’ultimo posto.

Questo perchè il passaggio successivo alla richiesta, è quello di analizzare da parte della LND la documentazione e valutare se ratificare o meno la richiesta presentata dai siciliani. Decisione che molto probabilmente avverrà i primi giorni della prossima settimana, non c’era alcuna fretta al momento, essendo il campionato fermo per la pausa imposta dal calendario.