Serie D, Akragas-LFA Reggio: la prevendita dei biglietti nel settore ospiti

I tifosi amaranto, come sempre, faranno sentire calore e sostegno alla squadra

Si gioca domenica pomeriggio alle 14,30 allo stadio Esseneto di Agrigento, il match tra la formazione di casa l’Akragas e la LFA Reggio Calabria. Ha preso il via la prevendita dei biglietti e per quello che riguarda il settore ospiti, il prezzo è stabilito in euro 12,00.

Il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche domenica fino all’inizio della partita, collegandosi online sul sito vivaticket.

A Reggio Calabria, Bcenters Via Sbarre Centrali 260, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle ore 19.30 (orario no stop).

Domenica 19 novembre il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto dalle ore 10.