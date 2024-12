Serie D, Akragas: l’attacco pesante della società ai calciatori

Ennesima battuta d’arresto per l’Akragas. La sconfitta sul campo della capolista Siracusa ci poteva stare, ma quello che la società non ha gradito è stato l’atteggiamento complessivo dei calciatori. Così si legge sulla pagina social ufficiale del club:

“La Società dell’Akragas, alla luce dell’ennesima indecorosa prestazione della squadra, annuncia che interverrà urgentemente sul mercato in maniera ampia. Domani la società rifletterà sulle scelte da fare sia in entrata che in uscita, per rinforzare adeguatamente l’organico. “Sapevamo che contro il Siracusa sarebbe stata dura ma ci sono modi per perdere una partita e oggi l’abbiamo fatto nel peggiore dei modi, non lottando e non sudando la maglia“.