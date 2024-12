Reggina: così continuando non si va da nessuna parte. I dubbi di Trocini sul mercato

E’ fin troppo evidente che così continuando non si va da nessuna parte. La Reggina viene fermata sul pari anche dalla Nissa dopo il deludente pareggio della scorsa settimana con il Pompei. Ennesima prova senza nerbo e se vogliamo dirla alla Trocini, privi di cattiveria, furbizia, sfrontatezza. L’arbitro ha commesso un errore gravissimo regalando il calcio di rigore ai padroni di casa, ma questo non può giustificare una prestazione che non rappresenta affatto una squadra che punta a vincere il campionato.

Leggi anche

Alcune assenze sono molto pesanti come quelle di Barillà, Porcino, Cham e lo squalificato Forciniti, ma l’ampiezza dell’organico e quindi i sostituti non dovrebbero abbassare di così tanto il livello prestazionale.

Nel frattempo si registra un’altra occasione gettata al vento, altri due punti persi che allontanano in maniera evidente la Reggina dalla vetta della classifica dove si consolida sempre più il Siracusa, arrembante e vincente contro l’Akragas, compagine relegata all’ultimo posto della classifica e contro la quale gli amaranto, invece, hanno ottenuto solo un pareggio.

Leggi anche

L’organico, con i calciatori che ogni settimana attraverso le varie interviste e i profili social lanciano proclami sugli obiettivi da raggiungere, ha limiti strutturali nella sua costruzione, lo ripetiamo da tempo e in una categoria dove prima della qualità conta molto correre, è invece pieno di elementi compassati e poco predisposti alla dinamicità e appunto la corsa.

Leggi anche

Domani riapre i battenti il calciomercato, la società non parla di interventi, ma lo stesso Trocini ha già anticipato che sarà difficile reperire giocatori più forti di quelli in organico, poi aggiunge che servirebbero elementi di categoria e chi ha quelli buoni, difficilmente li lascia andare…