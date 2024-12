Reggina: il Dg Peppe Praticò sulla vicenda Rajkovic

La premessa è che nessuno rimpiange la risoluzione contrattuale dell’attaccante serbo Rajkovic, preso dalla Reggina la scorsa estate, inseguito e atteso dopo l’infortunio. Improvvisamente, dopo la rete vittoria realizzata contro il Ragusa, il calciatore è uscito dai radar fino alla decisione di interrompere il rapporto, per motivi legati al suo visto, secondo quanto ha riferito la società.

Rajkovic la settimana scorsa si è accasato al Brindisi e ha realizzato su calcio di rigore il gol della vittoria domenica contro la Nocerina. Il Dg Praticò su radio Febea ha spiegato il perchè della scelta:

“Aveva un permesso di soggiorno in scadenza il 25 ottobre, si doveva presentare in Questura il 13 novembre e ci risulta avesse degli alert il 13 per la Serbia. Non si è voluto presentare in Questura e ha preferito rescindere. Non so come hanno fatto a Brindisi e non mi interessa, non so se avranno dei problemi“.

Siamo curiosi anche noi di vedere come andrà a finire…