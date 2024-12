Serie D, il mercato delle altre: ottimo acquisto per la Vibonese. Favara, salutano in tre

Tanti i movimenti in questa sessione di calciomercato riservato ai dilettanti, soprattutto in fatto di risoluzioni contrattuali. Tre nel giro di pochi giorni per il prossimo avversario della Reggina, il Favara, mentre la Vibonese prende il duttile Nunziante.

Il calciomercato

UFFICIALE: Nunziante alla Vibonese – “L’U.S. Vibonese Calcio comunica l’arrivo in maglia rossoblù del jolly di centrocampo Christian Nunziante, 24 anni, proveniente dal Sant’Agata. A Vibo porta con se tutta l’esperienza maturata con le maglie di Cavese, Turris e Gelbison con cui ha collezionato più di 100 presenze in Serie C. Calciatore duttile può giocare in tutte le zone della metà campo ma, all’occorrenza, può svolgere anche il ruolo di terzino. Con il Sant’Agata ha realizzato un gol, in questa prima parte del campionato, proprio contro la Vibonese nel corso del match d’andata poi vinto 2-1 dai rossoblù“.

UFFICIALE: in tre salutano il Favara – “La CastrumFavara comunica di aver rescisso, con decisione consensuale, il contratto di prestazione sportiva con i giocatori Alessandro Russotto e Adam Ouattara e Axel Romero“.

Intanto a Favara viene indetta la “Giornata Gialloblù”. Da mercoledì PRELAZIONE per gli abbonati

Non saranno validi abbonamenti ed accrediti.

Ospite la Reggina, una nobile del calcio italiano, con un lungo trascorso in Serie A.

Tutti allo Stadio. Non fartelo raccontare questo evento storico