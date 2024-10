Serie D Girone I, riformulato il calendario. La Fenice Amaranto, esordio con l’Acireale

Il Dipartimento Interregionale preso atto che il Presidente Federale con delibera n. 341/PF dell’11 settembre 2023 ha ammesso la Società A.S.D. LA FENICE AMARANTO (matr. 962432) in sovrannumero ai sensi dell’art. 52 comma 10 delle N.O.I.F.;

– che la suddetta Società ha provveduto a regolarizzare l’iscrizione al Campionato Serie D 2023/2024 giusta provvedimento di istruttoria positiva da parte della CO.VI.SO.D dell’11/9/2023;

con il presente Comunicato si rende noto di aver stabilito la composizione del Girone I così come di seguito riportato ed in allegato pubblica il relativo calendario di cui ne costituisce parte integrante.

GIRONE I

AFRAGOLESE

PORTICI

CASTROVILLARI

FOOTBALL C. LAMEZIA TERME

GIOIESE

LA FENICE AMARANTO

LOCRI

SAN LUCA

VIBONESE

AKRAGAS

CANICATTI’

CITTA’ DI ACIREALE

CITTA’ DI S. AGATA

LICATA

NUOVA IGEA VIRTUS

RAGUSA

SANCATALDESE

SIRACUSA

TRAPANI

Va ricordato che la Fenice Amaranto ha chiesto di poter prorogare il suo esordio in campionato al 24 settembre, quando in calendario si giocherebbe la quarta giornata. In quella circostanza è in programma il match con il San Luca.

Il calendario completo

Calendario Serie D Girone I