Serie D: il Città di S. Agata non ci sta e ricorre in Appello. Cosa chiede la società

Nella giornata di ieri è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che, dopo il ricorso presentato dalla LFA Reggio contro il Città di S. Agata, ha assegnato il 3-0 a tavolino a favore della squadra amaranto. I fatti sono noti, la compagine siciliana ha utilizzato per pochi minuti tre Under in campo andando contro il regolamento che obbliga ogni squadra all’impiego di almeno quattro calciatori. Pur ammettendo l’errore il Dg Gianluca Amata ha dichiarato a goalsicilia.it di non accettare il verdetto annunciando che la società ricorrerà in appello: “Riteniamo ingiusto e pesante il provvedimento e chiederemo la ripetizione della gara in appello. Sono pochissimi i minuti in cui siamo stati con 3 Under in campo e non possono aver influenzato il regolare l’andamento della gara“.

