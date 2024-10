Serie D: come cambia la classifica dopo il ritiro del Lamezia

Con il ritiro nel girone di andata del Lamezia Terme, tornano a 18 le squadre partecipanti al campionato di serie D. Dovrebbe rimanere il turno di riposo che riguardarebbe le squadre in calendario che avrebbero dovuto affrontare la compagine lametina. Cambia la classifica per alcune squadre come per esempio la LFA Reggio che scivola al momento a quota 12 in attesa del responso del Giudice Sportivo sul ricorso presentato dopo la gara con il Città di S. Agata. Scivola al terzo posto il Siracusa, adesso più distante dal Trapani.

La classifica

Trapani 30 Vibonese 27 Siracusa 25 Licata 18 Città di S. Agata 15 Akragas 15 Real Casalnuovo 15 Igea V. 14 Canicattì 14 Ragusa 14 Acireale 13 LFA Reggio Calabria 12 Sancataldese 12 Locri 8 Portici 6 S. Luca (-1) 4 Gioiese 3 Castrovillari 3

Si rimane in attesa della decisione del Giudice Sportivo che dovrebbe decretare i tre punti alla LFA Reggio che così salirebbe a quota 15, metre il Città di S. Agata scenderebbe a 12.