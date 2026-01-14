Serie D, vicenda De Falco-Nuova Igea: si attendono sviluppi

La questione del portiere dell’Igea Virtus, Christian De Falco, sta facendo molto parlare in queste ore, dopo essere emersa durante la trasmissione “Partitissima” su TFN canale 84 e aver rapidamente rimbalzato sui media e sui social. De Falco, che avrebbe dovuto scontare tre turni di squalifica come residuo dal precedente campionato Primavera 2 con la Reggiana, è stato schierato dall’attuale capolista Nuova Igea nelle prime cinque giornate di campionato.

Tuttavia, dalla sesta all’ottava giornata non è stato utilizzato anche se rimane da chiarire la sua presenza o meno in panchina durante la partita contro il Gela (la prima delle tre). La situazione è ancora da verificare attraverso la distinta ufficiale presentata al direttore di gara, non sui tabellini che troviamo nelle varie testate giornalistiche.

La vicenda richiederebbe l’apertura d’ufficio di un fascicolo da parte della Procura Federale, ammesso che non sia già avvenuta, che dovrà accertare se la Nuova Igea abbia utilizzato un giocatore non legittimato, il che comporterebbe una penalizzazione di un punto in classifica per ogni partita in cui il calciatore è stato impiegato. Inoltre, la società potrebbe essere multata con una sanzione di 100 euro per ogni incontro in cui si fosse verificata tale infrazione. L’attenzione ora si concentra sull’accertamento.