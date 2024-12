Serie D: il prossimo avversario della Reggina esonera l’allenatore

L’ultima giornata del girone di andata ha prodotto risultati tutto sommato scontati. Come quello che ha visto il Siracusa battere nettamente la Nuova Igea con il risultato di 3-0 al termine di una gara ben giocata dai padroni di casa e giudicata dai più come la migliore della stagione.

Dicevamo, un risultato apparso scontato ai più alla vigilia per la forza della capolista che ha sempre vinto in casa e mai subìto reti. Ma una battuta d’arresto che invece non ha digerito la società della Nuova Igea che dopo il match ha annunciato l’esonero del tecnico:

Il comunicato

“L’Asd Nuova Igea Virtus comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Francesco Di Gaetano, dopo la gara contro il Siracusa.

La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso nel corso dei mesi in cui ha guidato la compagine giallorossa e gli augura le migliori fortune per la prosecuzione della sua carriera”.