Serie D: Trapani, il grande colpo mancato da Antonini dopo una lunga trattativa

Alla Palermo Football Conference, ha parlato il Ds del Trapani Andrea Mussi dell’attuale momento della squadra e la promozione che ormai attende solo che sia la matematica a decretarla: “I nostri numeri sono stratosferici, anche se ci manca ancora la matematica. Questo ovviamente ci dà la possibilità e la forza di poter dialogare con calciatori di categorie superiori. L’obiettivo per il prossimo è quello di fare un ottimo campionato, poi si vedrà“. Il retroscena sulla trattativa con Gervinho, ex giocatore tra le altre di Roma, Parma, Arsenal: “Gervinho? Al presidente Antonini piacciono questi colpi, è stata una trattativa lunga, ma per motivi legati anche alle caratteristiche di questo campionato, le trasferte, i campi in cui avremmo dovuto giocare, abbiamo puntato su giocatori altrettanto importanti ma più adatti alla serie D“.