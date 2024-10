Serie D: Girone I di alto livello. Altro grande colpo della Scafatese

Sarà un campionato entusiasmante ed equilibrato. Almeno queste sono le indicazioni che ci sta fornendo la sessione estiva di calciomercato con una serie D in generale e il Girone I in particolare, che continua a segnare colpi di spessore. L’elenco di calciatori provenienti da categorie superiori che hanno grande esperienza nel calcio professionistico sono davvero tanti e questo non fa altro che alzare ulteriormente il livello della competizione.

Nel girone della Reggina gli addetti ai lavori indicano almeno cinque squadre in lotta per la vittoria del campionato e per un’altra buona parte di formazioni il giudizio è più che positivo, quasi a lasciare intendere che sarà difficile che per la stagione 2024-25 possa ripetersi un altro Trapani.

L’ultima operazione in entrata di grande rilievo è quella della Scafatese, avversaria degli amaranto al Granillo alla seconda di campionato. L’ambizioso presidente ha consegnato al suo tecnico un calciatore di enormi qualità e che vanta una carriera di tutto rispetto, con presenze anche nella massima serie, pur se condizionata da infortuni che ne hanno impedito la consacrazione definitiva. Parliamo di Antonio Junior Vacca, centrocampista dotato di grande tecnica e visione di gioco che si unisce alla già quotata linea mediana dei campani che in organico conta un altro Vacca (Raffaele) e Aliperta, entrambi ex Siracusa.

