Serie D: mano pesante del Giudice Sportivo con il San Luca

La sconfitta interna contro il Real Casalnuovo ha decisamente compromesso il cammino verso la salvezza diretta per il San Luca. Un match che oltre al risultato ha avuto delle conseguenze pesanti, dopo quanto refertato dal direttore di gara e deciso dal Giudice Sportivo: “Euro 2.000,00 e una gara a porte chiuse SAN LUCA

Per avere propri sostenitori, al termine della gara, lanciato un’oggetto all’indirizzo dell’Arbitro senza colpirlo, nonché rivolto espressioni offensive e sputi alla Terna Arbitrale. Inoltre, nell’area degli spogliatoi erano presenti alcune (3/4) persone non inserite in distinta ma chiaramente riconducibili alla società che continuavano a rivolgere espressioni offensive agli ufficiali di gara. Infine, mentre la Terna arbitrale si accingeva ad abbandonare l’impianto sportivo, una ulteriore persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolgeva alla medesima espressioni offensive e diffamatorie“.