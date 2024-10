Serie D: dal Giudice Sportivo, doppia batosta per il Licata

Campionato finito per l'allenatore e il Direttore sportivo

Un campionato caratterizzato da tanti, troppi alti e bassi per il Licata e una classifica che colloca la squadra siciliana poco sopra la Sancataldese e a sei lunghezze dalla zona play out. Quattro giornate a disposizione per provare a invertire la tendenza, ricordando che le aspettative erano decisamente diverse. E dopo la sconfitta subìta sul campo del Città di S. Agata, secondo quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto, tecnico e Ds hanno avuto una forte reazione nei confronti della terna arbitrale.

Il comunicato del Giudice Sportivo”