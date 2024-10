Serie D: il Giudice Sportivo stanga il centrocampista Vacca A.J. della Scafatese

L'esperto calciatore fino a oggi non è mai sceso in campo. Nessun provvedimento, invece, per l'aggressione a Girasole

Una vittoria netta contro il Licata, la terza consecutiva per la Scafatese che mette in cascina altri tre punti e comanda a punteggio pieno la classifica. Nove gol in tre gare e nessuno subìto, un bottino che conferma quelle che erano le indicazioni della vigilia di questo campionato e che davano la compagine campana tra le favorite per la vittoria finale. Ma siamo ancora all’inizio, va detto. Nel frattempo per un giocatore esperto che fino a oggi non ha mai visto il campo, Vacca Antonio Junior, arriva una pesantissima squalifica comminata dal Giudice Sportivo: “SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE – VACCA ANTONIO JUNIOR (SCAFATESE FC SSD ARL) Per essere, a gioco fermo, entrato sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso rivolgendo espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A.“.

Gesto ed espulsione sono arrivati sul risultato di 2-0 per la Scafatese.

Nessun provvedimento, invece, per il calciatore del Città di Sant’Agata che ha aggredito nel post gara il difensore della Reggina Domenico Girasole. Da capire, anche dopo le scuse pubbliche della società, se ci saranno interventi successivi da parte degli organi competenti.