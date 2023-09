Serie D, LFA Reggio Calabria: esordio con pareggio per la compagine amaranto

Finisce in parità la prima gara della LFA Reggio Calabria nel campionato di serie D. Una squadra che ha ben giocato la prima parte del match creando almeno tre palle gol nitidissime e sprecate in maniera clamorosa, poi il crollo inevitabile nella seconda parte in cui a prevalere è stata solo la stanchezza e con un San Luca che alla fine ha gestito un risultato di parità che accontentava la compagine di Baratto.

Primo tempo

Pronti via e la prima grandissima occasione è per la squadra di Trocini che con Bianco, a due passi dal portiere, preferisce calciare con il sinistro e la sua conclusione viene deviata in angolo. Passati appena quaranta secondi. Sussulto del San Luca al sesto minuto su calcio di punizione, mischia in area e pericolo scampato. Al minuto diciannove, altra clamorosa palla gol sui piedi di Coppola che da posizione centrale manda il pallone fuori, dopo un ottimo assist di Provazza. Barillà, vicini alla mezz’ora, serve un assist al bacio a Mungo che sbaglia incredibilmente solo davanti all’estremo difensore del San Luca, tiro parato. Azione successiva, buco della retroguardia amaranto e Ficara da pochi passi supera Martinez, ma il suo diagonale va fuori di pochissimo.

Secondo tempo

La seconda parte dell’incontro racconta pochissimo nei primi quindici minuti se non le sostituzioni con gli ingressi in campo del giovane Perri, Ricci e dell’attaccante Rosseti. La prima conclusione a rete è di Mungo dai venticinque metri, ben parata da Mittica. Sempre Mungo non approfitta di una punizione dal limite, calcia e manda a lato. Nulla è più accaduto per tutto il resto del secondo tempo, tranne una serie di sostituzioni.