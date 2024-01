Serie D: probabile nuovo sorpasso del Real Casalnuovo sulla LFA Reggio, ma...

La serie D è pronta a scendere nuovamente in campo. Mercoledi si gioca il primo dei due turni infrasettimanali di questo mese, un gennaio che in calendario vedrà la disputa di ben sei partite. Percorso che non riguarderà la LFA Reggio Calabria che, invece, nel giro di sole tre giornate riposerà per la seconda volta. Ed allora è molto probabile che quel quarto posto riconquistato con la vittoria sull’Acireale possa essere nuovamente perso a vantaggio del Real Casalnuovo, visto che la compagine campana si troverà ad affrontare la Gioiese in trasferta, squadra reggina relegata all’ultimo posto della classifica ed ormai da tempo ha scelto di impiegare moltissimi giovani. Una ipotesi più che probabile anche se nel calcio può accadere qualsiasi cosa. Ma in questo eventuale sorpasso bisogna comunque tenere conto che gli amaranto avranno riposato due volte, mentre il Real Casalnuovo è sempre sceso in campo.

La classifica

Trapani 50

Siracusa 49

Vibonese 46

LFA Reggio Calabria 35

Real Casalnuovo 33

Città di S. Agata 29

Licata 27

Acireale 27

Ragusa 26

Akragas 25

Sancataldese 21

Portici 20

Canicattì 19

Nuova Igea 17

Locri 16

San Luca (-1) 13

Castrovillari (-1) 9

Gioiese 4