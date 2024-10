LFA Reggio Calabria: aggiornamenti dall’infermeria in attesa del San Luca

Assente sicuro per la sfida di domenica il capitano Barillà, già in diffida sconterà un turno di squalifica

E’ durata troppo poco l’illusione di una infermeria praticamente vuota. Mister Trocini torna a fare i conti con una serie di infortuni che inevitabilmente ne condizionano le scelte sia nello schieramento degli uomini come anche nell’atteggiamento tattico. In occasione dell’ultima gara giocata e vinta al Granillo contro l’Acireale, l’allenatore amaranto ha dovuto fare a meno di Rosseti, Martiner, Renelus e Zanchi. Nel corso della partita dopo pochissimi minuti si è fermato Toti Porcino ed a fine primo tempo è stato sostituito anche il centrocampista Mungo.

Ed allora quel secondo riposo imposto dal calendario che veniva visto come un freno alla marcia della LFA Reggio Calabria, oggi diventa una opportunità per cercare di recuperare qualcuno degli acciaccati, le altre scenderanno in campo mercoledì, Vercea e compagni domenica prossima. Ma qual è in questo momento la situazione riguardante gli infortuni? Sappiamo con certezza che saranno tempi lunghi per uno degli ultimi acquisti Renelus. Problema muscolare durante una sessione di allenamento che lo terrà fuori almeno fino alla metà di febbraio. Mungo è uscito dal rettangolo di gioco per un affaticamento, qualora fosse solo quello dovrebbe essere recuperabile. Da valutare attraverso controlli più specifici la condizione di Porcino.

Un problema al ginocchio che si trascina da tempo questa volta gli ha impedito di proseguire l’incontro. Vedremo se il fastidio rientrerà. Dovrebbe invece rientrare Rosseti, l’attaccante troppo spesso fuori causa in questa prima parte di campionato. Lo ha dichiarato Trocini in conferenza stampa aggiungendo che il centravanti per i ripetuti problemi fisici che lo accompagnano va ben gestito. Martiner è stato male nella notte tra sabato e domenica e dovrebbe essere nuovamente a disposizione, non si hanno invece notizie su Zanchi. Non era stato inserito nell’elenco degli indisponibili, salvo poi non risultare tra i convocati. Barillà sarà assente per squalifica.