Licata-Reggina: cambia l’orario di inizio del match

Gli amaranto tornano in Sicilia per rialzare la testa dopo il ko con il Siracusa

Così come accaduto già in occasione delle due trasferte siciliane precedenti, anche per l’incontro che la Reggina giocherà domenica a Licata, l’orario di inizio viene posticipato:

Leggi anche

Il comunicato

“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Licata-Reggina, in programma domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15“.