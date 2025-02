Reggina: Barillà rientra, ci sarà uno squalificato, da verificare i due infortunati

Al S. Agata la società al completo, l'invito è: non mollare. Il programma degli allenamenti

Una batosta difficile da assorbire e capiremo la reazione già da domenica pomeriggio nel momento in cui la Reggina tornerà in campo per affrontare il Licata. Il colpo è stato durissimo al pari delle possibilità adesso di agguantare la prima posizione, un vero peccato.

Ma non si intende mollare, almeno questo è il messaggio lanciato subito dalla società e immediatamente dopo da qualche calciatore. A tale proposito alla ripresa degli allenamenti l’intero comparto dirigenziale era presente, compreso il patron Ballarino, proprio per far capire a tecnico e giocatori che bisogna continuare a crederci fino alla fine.

Intanto mister Trocini, in preparazione alla sfida con il Licata, sa di poter contare nuovamente su Barillà, pesantissima la sua assenza nel match con il Siracusa, mentre perderà Girasole che verrà squalificato. Attesa per i due ancora in infermeria, parliamo di Grillo e Forciniti.

Il programma degli allenamenti

“AS Reggina 1914 comunica che le sessioni di allenamento della prima squadra dal 12 al 15 febbraio, si svolgeranno al Centro Sportivo Sant’Agata a porte chiuse“.