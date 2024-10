Locri, ufficiale: Ciccio Cozza è il nuovo allenatore

L’A.C. Locri 1909 è lieta di annunciare ufficialmente l’ingaggio di Francesco “Ciccio” Cozza come nuovo allenatore della prima squadra. Una leggenda del calcio calabrese, Cozza ha scritto pagine indelebili nei memoriali del nostro calcio, sia come giocatore che come tecnico, e rappresenta un simbolo di talento, passione e dedizione per tutto il movimento calcistico regionale e nazionale.

La dirigenza, rappresentata dal presidente Cesare Polifroni, dal direttore sportivo Vincenzo Bartolo e dal direttore generale Antonio Pipicella, esprime la propria soddisfazione per aver riportato una figura di tale prestigio alla guida tecnica della squadra. “Ciccio” Cozza non è solo un nome iconico per il calcio in Calabria, ma un professionista che incarna i valori del nostro club e che saprà trasmettere ai nostri atleti l’esperienza e la grinta necessarie per affrontare le sfide della nuova stagione.

“L’arrivo di Cozza è un segnale importante per tutto l’ambiente,” dichiara il presidente Polifroni. “Abbiamo voluto fortemente un allenatore che conoscesse a fondo la nostra realtà e che condividesse il nostro progetto di crescita. Siamo convinti che il suo contributo sarà fondamentale per il futuro del Locri.”

Anche il direttore sportivo Bartolo e il direttore generale Pipicella si associano alle parole del presidente, sottolineando il prestigio e l’impatto che un allenatore del calibro di Cozza potrà avere non solo sulla squadra, ma sull’intera tifoseria, che da sempre rappresenta il cuore pulsante del club.

Tutta la dirigenza e i collaboratori del club sono entusiasti di accogliere Cozza nella grande famiglia amaranto e sono pronti a supportarlo in ogni fase del suo lavoro. Con lui alla guida, l’A.C. Locri 1909 è pronta a scrivere nuove pagine di storia, con l’obiettivo di onorare la gloriosa tradizione calcistica della nostra città e di raggiungere traguardi ambiziosi per il futuro.

L’ultimo precedente al Granillo

L’ex Reggina tornerà al Granillo il prossimo 8 dicembre per affrontare gli amaranto. L’ultimo precedente come allenatore della Gioiese non è stato particolarmente felice per lui, avendo la sua squadra perso all’ultimo minuto, ma soprattutto un fine match con polemiche per il mancato saluto della Curva Sud e la sua reazione nelle dichiarazioni post gara: “Oggi non mi sentivo a casa, la tifoseria non mi ha chiamato, gli unici applausi sono arrivati dalla Tribuna. La Curva Sud non mi ha chiamato, sono veramente deluso, nessun applauso. Ho fatto la storia della Reggina, sono reggino d’adozione e cresciuto in questa città, almeno un applauso pensavo di meritarlo”.