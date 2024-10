Serie D, il Locri chiede aiuto ai propri tifosi: ‘CreDiamoci’

Nonostante le numerose difficoltà vissute in tutto il periodo estivo e la diaspora dei giocatori che, non trovando certezze, si sono accasati altrove, oggi l’A.C. Locri 1909 è pronto a ripartire per disputare un altro anno in Serie D, avendo ricostituito di sana pianta lo staff tecnico e il parco giocatori. Domenica 10 settembre si comincia con la prima di campionato contro il San Luca in un derby che si preannuncia subito infuocato.

Nel frattempo la società, guidata sempre dal presidente Mollica con il supporto del D.G. Tropea, come anticipato durante una conferenza stampa di apertura a nuovi ingressi, ma che ha riscosso in maniera minima la presenza fisica di imprenditori e tifosi, ha avviato sul proprio sito web www.locri1909.it una campagna di sostegno denominata “CreDiamoci” attraverso la quale sia tifosi che imprenditori possono donare alla società locrese, in forma anonima e in base alle proprie possibilità, una quota economica per sostenere la causa amaranto.

Due sono le modalità previste: per il tifoso, nessuna soglia o importo prestabilito, con possibilità anche di donazione continuativa mensile; per gli imprenditori, si parte da una soglia di €500 iva inclusa con possibilità di detrazione al 100% come investimento pubblicitario oltre alla visibilità data attraverso sito web e canali ufficiali.

Insomma, con la campagna “CreDiamoci” si è dato via ad una prima forma di azionariato popolare online con addebito diretto sul conto corrente della società locrese, che crede nel sostegno dei tifosi ed imprenditori locresi per ottemperare al meglio quello che rappresenta una vetrina importante per la città di Locri in un campionato complesso ed impegnativo come quello della Serie D.