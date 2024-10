Serie D: Nevio Orlandi alla Vibonese ma con un nuovo ruolo?

Non è bastata una grande stagione nella quale lo strapotere del Trapani e immediatamente dietro quello del Siracusa, hanno impedito di poter sognare fino all’ultimo momento la promozione. La Vibonese guidata da mister Buscè, tecnico adesso al Rimini in serie C, ha tenuto il passo fino a un certo punto della stagione, nonostante la squadra fosse stata costruita per altri obiettivi e con tanti giovani.

Una base che sembrava potesse aprire scenari interessanti e di grande prospettiva, che invece si è sgretolata al termine del campionato con gli addii che sono arrivati uno dietro l’altro e accompagnati da forti polemiche. In mezzo le contestazioni dei tifosi e quella conferenza stampa tutt’altro che morbida del presidente Pippo Caffo.

Adesso, però, il tempo delle chiacchiere è necessario si chiuda per dare il via alla programmazione della prossima stagione. E la ricostruzione dovrà essere totale, dai nuovi tasselli da collocare nel gruppo dirigenziale, alla scelta del nuovo tecnico, fino alla costruzione dell’organico. Secondo quanto scrivono i colleghi di Gazzetta del Sud, il presidente Caffo potrebbe affidarsi a Nevio Orlandi, profondo conoscitore del mondo del calcio e dell’ambiente vibonese. Ma per lui il ruolo potrebbe essere diverso da quello della panchina. Si starebbe pensando, infatti, di affidargli la direzione tecnica e visto il grande rapporto con la proprietà, anche quello di consulente diretto del presidente.