Serie D, Nuova Igea: il Dg Antonio Russo spiega le sue dimissioni

L’ex DG della Nuova Igea Antonio Russo ha parlato ai microfoni di tuttomercato24, motivando il perchè delle sue dimissioni: “Sono giunto il 24 luglio 2024 in qualità di Direttore Generale, assumendo la responsabilità degli aspetti amministrativi e gestionali della squadra. La società mi aveva assegnato un obiettivo chiaro: ottenere la salvezza. Grazie a impegno, lavoro e dedizione, siamo riusciti a raggiungere questo traguardo, culminato con la vittoria contro la Sancataldese. Pur essendo consapevole che una parte della tifoseria non ha condiviso la mia presenza, ho continuato a svolgere il mio lavoro con serietà e rispetto per il club, rimanendo fino alla conclusione della stagione e raggiungendo l’obiettivo prefissato. Dopo aver ottenuto la salvezza, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni.

Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine al Presidente e all’intera società per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre accordato; non mi hanno mai fatto mancare nulla, sia a livello personale che professionale. Ci tengo a sottolineare con orgoglio che la società ha sempre dimostrato serietà e solidità nella gestione. Infine, desidero fare un appello: i playoff di Serie D necessitano di una riforma significativa. È fondamentale rivedere il sistema e introdurre almeno un’ulteriore promozione a partire dalla prossima stagione, al fine di valorizzare maggiormente il merito sportivo”.