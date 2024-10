Serie D: c’è una nuova candidata ai play off. Il prossimo turno e la classifica

Un finale di campionato che riserverà certamente ancora delle sorprese. Ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere soprattutto in zona play off dove il giro di squadre che possono essere coinvolte si è allargato. La LFA Reggio conoscerà con grandi probabilità il proprio destino in occasione della prossima sfida, quella che giocherà in trasferta contro il Real Casalnuovo, compagine al momento in quinta posizione a cinque lunghezze dagli amaranto. Ha rallentato la corsa il Città di S. Agata, superato in graduatoria dall’Acireale, quest’ultima in grande crescita al pari di una Nuova Igea che ha disputato un girone di ritorno ad alti livelli. Non è fuori dai giochi neppure il Ragusa, reduce dal pareggio esterno con il Siracusa.

Il prossimo turno

Akragas – Acireale

Canicattì – Nuova Igea

Castrovillari – San Luca

Città di S. Agata – Licata

Locri – Sancataldese

Ragusa – Portici

Real Casalnuovo – LFA Reggio Calabria

Trapani – Siracusa ore 20,30

Riposano: Vibonese e Gioiese

