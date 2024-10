Serie D: il Portici, prossimo avversario della LFA Reggio, saluta due allenatori in un colpo

Turno infrasettimanale nel campionato di serie D. La LFA Reggio Calabria scenderà in campo mercoledi per affrontare al Granillo il Portici. Dopo il pareggio con il San Luca e la sconfitta di Siracusa, per mantenere la propria posizione all’interno della griglia play off, è di fondamentale importanza riuscire a vincere. Il Portici, reduce dalla bruciante sconfitta interna con la Nuova Igea, ha intanto esonerato i suoi due allenatori. L’esperimento lanciato dalla società del doppio tecnico non ha funzionato “In data odierna il Portici 1906 comunica di aver sollevato dall’incarico mister Andrea Ciaramella. Si è dimesso anche mister Pasquale Bovienzo, che aveva sposato la causa della società per la presenza di Ciaramella. Ringraziando i due allenatori per il lavoro, l’impegno e la dedizione, la società augura loro le migliori fortune professionali e non“.

Leggi anche