Serie D: le precisazioni del Castrovillari dopo le ultime voci e qualche illazione

Una serie di rescissioni e subito la preoccupazione di trovarsi davanti un’altra società in difficoltà. Ed invece il Castrovillari con un comunicato stampa, ha inteso allontanare qualsiasi voce riguardo problematiche legate alla continuazione dell’attuale campionato:

Il comunicato ufficiale

“La società del Castrovillari calcio, alla luce di recenti ed infondate illazioni, e di continui attacchi mediatici dell’ultimo periodo, tiene a precisare alcuni aspetti.

Intanto, la società, risulta formata di tutte le figure necessarie, quali Presidente (Nicola Mazzuca), vice Presidente (Domenico Mazzei), Segretario generale (Gerry Rubini, con funzioni di Tesoriere), e membri del consiglio direttivo tra i quali il poliedrico Davide Bellizzi. Altri dirigenti compongono l’organigramma societario, come Gino Bonafine e Gennaro Nardone, che si occupano principalmente del Settore Giovanile (Juniores), inoltre risultano main sponsor Alessandro Di Dieco, Antonio Capani e Giovanni Ferrante (con funzioni di responsabile dell’Area Commerciale, coadiuvanto da Terenzio Ferrante), altri dirigenti storici sono molto vicini come Massimo Tricarico, al management vi è da qualche anno la figura di Club Manager ricoperta da Giovanni De Santo. Nell’ultimo periodo si sono avvicinati alla famiglia rossonera, sponsor importanti dell’Hinterland Castrovillarese e del territorio che non fanno mancare il loro apporto. Lo staff Tecnico messo a disposizione della squadra è di alto profilo, composto dal neo tesserato Allenatore in seconda Prof. Giuseppe Donato, dal Preparatore dei Portieri Mister Emilio Riccio, lo staff Sanitario capitanato dal Dott. Dino Perretti e dal Dott. Davide Liparoti (fisioterapista).

Dal punto di vista tecnico, i risultati non sono dalla parte rossonera, infatti su dodici gare disputate la squadra ha racimolato soltanto 4 pareggi. Dopo le dimissioni di Mister Colle, il Castrovillari calcio ha subito un periodo transitorio, e la squadra e’ stata accompagnata da Mister Emilio Riccio (preparatore dei portieri) , sino alla scelta dell’allenatore, che era ricaduta su Mister Giovanni Campanella.

Mister Campanella nei primi 10 giorni per problemi amministrativi legati ad aggiornamento del patentino, non era stato tesserato, successivamente a problemi risolti, per scelte personali ha deciso di interrompere il rapporto. Nel frattempo era giunta la penalizzazione di un punto in classifica per tardato pagamento al tecnico castrovillarese Carmine Pugliese, relativa alla vertenza della passata stagione. Con il mercato ancora chiuso, e con molti ragazzi che di comune accordo hanno rescisso il contratto, rimpiazzarli non è affatto facile, ed al momento è un operazione molto difficile, ma ostinatamente il Castrovillari Calcio non si è fermata un momento, tant’è che è stato scelto quale Direttore Sportivo una vecchia conoscenza qual’è Giovanni Arcidiacono, che sta lavorando alacremente al progetto, non ultimo per la scelta dell’Allenatore, quindi con una crisi tecnica aperta, anche il mercato in entrata dei calciatori, considerando sempre che il mercato ancora è chiuso, quindi con possibilità di tesseramento solo di eventuali svincolati e calciatori che hanno rescisso, ha subito un leggero rallentamento, in quanto come è risaputo ogni allenatore ha delle sue scelte da fare e profili da condividere con la società, per cui se non si chiude con il nuovo allenatore, non si può tesserare gente a scelta solo della società. Da evidenziare, comunque, che negli ultimi 10 giorni intanto è stato tesserato Izco e da qualche giorno e’ aggregato al gruppo anche Dubaz.

Sicuramente, il pit-stop forzato di domenica prossima, per via del ritiro del Lamezia, sarà un toccasana per garantire ulteriori giorni al gruppo per trovare la quadra, e con l’auspicio di poter presentare nelle prossime ore il nuovo Allenatore”.