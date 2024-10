Serie D: in campo per la seconda giornata. Il programma

La Reggina ospita la Scafatese. Impegno non facile per il Siracusa

La serie D scende in campo questo pomeriggio per il secondo turno di campionato. Molta attenzione alla gara che si giocherà al Granillo tra la Reggina e la Scafatese, due delle tre compagini ritenute favorite per la vittoria finale. Dopo l’inaspettata sconfitta alla prima uscita del Siracusa, incontro non facile per gli aretusei in casa con il Ragusa.

Leggi anche

Il programma della giornata

Akragas – Pompei

Acireale – Favara

Città di S. Agata – Nuova Igea

Paternò – Nissa

Vibonese – Sambiase

Enna – Sancataldese

Licata – Locri

Reggina – Scafatese

Siracusa – Ragusa