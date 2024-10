Serie D: Reggina ancora al Granillo. Il programma e la classifica

Quinta giornata del campionato di serie D con la Reggina che giocherà nuovamente al Granillo, dopo la vittoria conquistata la scorsa settimana contro il Ragusa. Vincere per presentarsi nel migliore dei modi alla sfida della prossima settimana contro il Siracusa. Stesso obiettivo per gli aretusei che avranno una partita non semplice sul campo del Pompei. La Scafatese in casa contro la sorpresa Paternò.

Il programma della giornata

Pompei – Siracusa

Locri – Nissa

Nuova Igea – Akragas

Ragusa – Licata

Reggina – Acireale

Sancataldese – Sambiase

Scafatese – Paternò

Favara – Vibonese

Città di Sant’Agata – Enna

La classifica

Scafatese 12

Reggina 9

Siracusa 9

Paternò 8

Vibonese 7

Sambiase 7

Pompei 6

Locri 6

Nuova Igea 6

Enna 5

Favara 4

Licata 4

Acireale 4

Sancataldese 3

Nissa 3

Akragas 3

Ragusa 2

Città di Sant’Agata 1