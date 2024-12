Reggina: si incastra male il recupero con il Favara

Dopo la sosta natalizia fitti impegni per la compagine amaranto

Il Dipartimento Interregionale ha definito la data di recupero del match tra il Favara e la Reggina. Si scenderà in campo il prossimo 15 gennaio alle 14,30 e per gli amaranto l’impegno risulta decisamente scomodo, arrivando esattamente tre giorni dopo la sfida con la Scafatese da giocarsi in trasferta.

Un match che non solo si avrà pochissimo tempo per prepararlo ma vedrà la compagine di Trocini viaggiare dalla Campania alla Sicilia nel giro di soli tre giorni. La gara successiva al recupero la Reggina la giocherà in casa contro il Città di S. Agata.