Calciomercato chiuso: l’attuale organico della Reggina. Scende il numero

Nell’arco della stagione si è arrivati anche a 33 elementi nel periodo in cui mister Pergolizzi era costretto a mandare tantissimi calciatori in tribuna ogni partita. Dopo la chiusura del calciomercato dicembrino l’organico si è ridotto (27) e i movimenti tra entrate e uscite non si sono conclusi in maniera definitiva, essendoci ancora la possibilità di effettuare risoluzioni e ricordando che a gennaio si aprirà la finestra dei professionisti.

L’attuale organico

PORTIERI – Martinez, Lazar (2004), Lagonigro (2006)

DIFENSORI – Adejo, Aluisi (2006), Cham (2005), Girasole, Giuliodori (2004), Ingegneri, Vesprini (2006)

CENTROCAMPISTI – Ba, Barillà, Dall’Oglio, Forciniti (2006), Laaribi, Ndoye (2006), Perri (2005), Porcino, Salandria, Urso

ATTACCANTI – Barranco, Curiale, Grillo, Provazza, Ragusa, Renelus, Rosseti