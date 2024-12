Reggina: un calciomercato senza sussulti e sui social i tifosi manifestano la loro delusione

Uno scatto d’orgoglio, il desiderio di rendere ancora più forte l’attuale organico e quindi dare un segnale significativo ai tifosi e alla concorrenza. Ci si aspettava questo dall’ultima sessione di calciomercato appena lasciatosi alle spalle con quel presupposto iniziale che tra l’altro aveva fatto ben sperare. L’immediato arrivo dell’esterno Grillo e la trattativa imbastita per consegnare a mister Trocini uno dei giocatori più bravi e prolifici del girone I come Convitto avevano rappresentato uno slancio interessante che poi nei fatti si è tradotto solamente con una operazione in entrata, quella appunto dell’ex Akragas e la cessione di Bonacchi, nulla più.

Le necessità erano altre e in qualche modo il tecnico, seppur mai in maniera plateale, le aveva fatte intendere. Organico forte si, ma con la necessità di essere puntellato in alcuni reparti per completarlo in caratteristiche mancanti e che in un campionato come quello di serie D servono come il pane. Si è sempre parlato di calciatori di gamba e soprattutto di categoria, la società continua a scegliere un’altra strada così come ha dichiarato recentemente il DT Bonanno, puntando ancora sul professionismo e quindi aspettando la finestra di gennaio per un attaccante in grado di fare la differenza, un difensore e forse un altro esterno.

Nel frattempo è cresciuta ancora la rabbia dei tifosi e il malumore. Perchè insieme ai mancati arrivi, si è aggiunta la vittoria pesante del Siracusa che ha trasformato la partita non giocata dalla Reggina quasi in una sconfitta per quello che riguarda l’umore generale. Sui social si manifesta il proprio disappunto per il non operato della società in questa fase e si mostra sfiducia per quello che sarà nella sessione di gennaio. Nel frattempo c’è una gara da giocare, l’ultima del girone di andata che è anche l’ultima del 2024. Trocini deve pensare all’undici migliore da mandare in campo per avere la meglio sulla Sancataldese e quindi chiudere con un successo per poi pensare a come intervenire.